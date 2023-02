Nantes-Juventus: solo tre i precedenti tra le due squadre

I bianconeri giocheranno in Francia in casa del Nantes nella partita valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League

La Juventus, archiviata la vittoria ottenuta domenica contro lo Spezia, ha messo nel mirino la partita di ritorno con il Nantes, in programma giovedì in Francia: i bianconeri partiranno dall'1-1 ottenuto nella gara di andata disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, partita che rappresenta uno dei tre precedenti tra le due squadre. Oltre alla partita disputata una settimana fa a Torino, i bianconeri e i francesi si sono incorciati in Champions Legue nel 1996, conò la gara di andata vinta dai bianconeri per 2-0, ed il ritorno perso 3-2 in terra francese.