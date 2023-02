Nantes-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i francesi nella partita valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League

La Juventus scenderà in campo tra poco contro in Nantes, nella partita valvole per il ritorno degli spareggi di EuropaLeague, che andranno a designare le squadre che approderanno agli ottavi di finale. I bianconeri partiranno dall'1-1 ottenuto nella gara di andata disputata a Torino, e dovranno cercare a tutti i costi la vittoria per continuare il loro cammino europeo, dopo che quello in Champions è terminato ai gironi.