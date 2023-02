Nantes-Juventus: la festa social dei giocatori bianconeri

La Juventus ha vinto ieri sera la gara di ritorno valevole per gli spareggi di EuropaLeague: dopo l'1-1 ottenuto all'andata all'Allianz Stadium contro il Nantes, i bianconeri hanno vinto ieri sera in Francia per 3-0 grazie alla tripletta di Di Maria, ed hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione, dove troveranno il Friburgo.