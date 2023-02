Nantes-Juventus 0-3: la classe di Di Maria porta i bianconeri agli ottavi

Allo Stadio della Beaujoire la Juventus affronta il Nantes alla ricerca degli ottavi di Europa League. I padroni di casa iniziano in modo aggressivo, trascinati dal pubblico e schiacciano i bianconeri nei primissimi minuti. Ma appena la Juve si affaccia in avanti, arriva il gol. Palla recuperata sulla trequarti da Fagioli, che serve Di Maria: il Fideo lascia partire una parabola perfetta che rientra sotto al sette per l'1-0. Il 22 si conferma l'uomo più in forma tra i suoi. Il Nantes comunque non si perde d'animo, pur attenuando i ritmi iniziali, continuando a provarci, ma alla prima ripartenza la Juve fa di nuovo male. Di Maria semina il panico con i suoi dribbling in area e dopo aver superato il portiere la indirizza di tacco in porta, ma Pallois ferma con la mano: rosso e rigore. Dal dischetto il Fideo non sbaglia: è 2-0. Stadio ammutolito dalla classe dell'argentino. Di Maria continua a essere l'incubo dei gialloverdi a ogni azione. I francesi comunque provano a creare gioco, ma la Juve fa girare bene il pallone e sfiora anche il terzo gol con Locatelli, che lambisce il palo. Nel finale di primo tempo c'è spazio anche per un invasore di campo, tempestivamente allontanato. Nel recupero Juve ancora pericolosissima in ripartenza con un clamoroso palo interno di Kostic.