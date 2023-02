Le probabili formazioni di Nantes-Juve: Chiesa out, ritorno al 3-5-2

In vista del match di Europa League tra Nantes-Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo il pareggio nel match di andata, la Juve si prepara a sfidare il Nantes in casa dei francesi, match valido per i playoff di Europa League. La regola dei gol in trasferta è stata abolita e di conseguenza quella tra gialloverdi e bianconeri sarà una vera e propria finale: chi vince passa il turno, vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa si preparano a scendere di nuovo in campo con il solido 5-4-1 visto a Torino. Lafont in porta, con Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze e Traorè a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Blas, Chirivella, Sissoko e Simon, con Guessand come unica punta.

In casa Juve Massimiliano Allegri prepara invece alcune novità. Senza Chiesa, non ancora al meglio, i bianconeri potrebbero tornare al 3-5-2. Szczesny tra i pali, con Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Kostic, con Fagioli, Locatelli e Rabiot in mediana. In attacco pronti Di Maria e Vlahovic, con Moise Kean pronto a subentrare a partita in corso.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. All. Kombouaré

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri Intanto arriva la notizia che spaventa la Juve, Balzarini: "Mi hanno dato per certo che..."<<<