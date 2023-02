Juve, l’ex Nantes avverte: “In Francia sarà battaglia. Allegri l’uomo giusto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Nantes Cauet ha parlato della sfida contro la Juve: "I bianconeri senza la penalizzazione sarebbero secondi in classifica. Il Nantes non ha niente da perdere, poi ci sono alcuni giocatori che possono creare problemi come Blas. Sicuramente la Juve ha le armi per fare meglio. Ha avuto le opportunità per vincere, ma non ha sfruttato le occasioni anche per la bravura del Nantes nel difendersi. In Francia sarà una battaglia, con un risultato del genere tutto può succedere".