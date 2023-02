Nantes-Juve, designato l’arbitro del match: sarà Josè Maria Sanchez

Nel frattempo la squadra di Allegri è scesa in campo per gli allenamenti: "È tornata ad allenarsi la Juventus, dopo aver usufruito di una giornata di riposo all'indomani della vittoria per 0-2 sul campo dello Spezia domenica 19 febbraio. Questa mattina, dunque, i bianconeri si sono ritrovati al Training Center per focalizzare l'attenzione sul prossimo match che coinciderà con la gara di ritorno del play-off di Europa League contro il Nantes, in terra francese. Il gruppo si è focalizzato su esercitazioni tecniche di reparto per la fase di costruzione della manovra e di finalizzazione dell'azione prima di concludere l'allenamento con una partitella a ranghi misti con la Next Gen".