Nantes, i convocati per la sfida con la Juventus: out Delort, c’è Lafont

Il Nantes ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di domani con la Juventus. Out anche Delort, oltre a Ganago. C'è Lafont.

Il Nantesha pubblicato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte alla prossima partita di Europa League contro la Juventus. Assenti Delort e Ganago, mentre sono presenti i giocatori più rappresentativi come Pallois, Lafont e Sissoko. Ecco il comunicato del club francese: "IL GRUPPO DI NANTES JUVENTUS - NANTES Antoine Kombouaré ha selezionato un gruppo di 20 giocatori per la trasferta in Italia di giovedì sera (21:00), per sfidare la Juventus FC per l'andata della fase finale di Europa League. Scoprilo, di seguito.