Nainggolan: “La Juventus mi ha chiamato quattro volte, ma…”

Radja Nainggolan, ex calciatore di Cagliari e Roma, ha detto la sua sulla Juventus, che in passato ha cercato il belga in diverse occasioni. Ecco le sue parole a Cagliarinews24 sulle proposte ricevuto in passato dalla Vecchia Signora e da altre squadre di vertice: "Mi chiamarono la Juve, il Milan e l'Inter, ma Cellino si era affezionato a me e non voleva cedermi. Andai alla Roma l'anno successivo perchè con loro avevo già un accordo e io volevo a tutti i costi vestire giallorosso. La Juve mi contattò per tre o quattro anni di fila, ma le altre squadre non mi interessavano".