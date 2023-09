Nainggolan: “Scudetto? Quest’anno anche la Juventus gioca bene”

Radja Nainggolan , ex calciatore di Roma e Cagliari, ha detto la sua a Controcalcio, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Vedo il Milan molto forte, vedo l’Inter favorita anche quest’anno come l’anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l’Inter, anche la Juventus gioca bene. La Lazio ha perso la prima immeritatamente, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno può ripetersi.

Con Spalletti mi sono divertito più che con tutti gli altri, anche Conte era bravo. All'Inter non facevo più parte del progetto di Conte, è stato chiaro con me, ma resta un grandissimo allenatore. Al Chelsea mi voleva a tutti i costi, poi sono andato all'Inter e mi ha scartato.

Addio alla Roma? Io mi sono solo pentito di essere andato via perché c'era un direttore, che ha fatto di tutto per vendermi: per questo motivo, ho deciso io di andarmene. Ma se avessi saputo che se ne sarebbe andato lui dopo sei mesi, sarei rimasto. Purtroppo io sono fatto così, non posso stare con uno che non mi vuole".