Nainggolan attacca Allegri: “Scudetti? Con quella Juve avrebbe vinto chiunque”

Radja Nainggolan non è mai stato un grande tifoso della Juve, questo è poco ma sicuro. L'ex Roma e Inter negli anni ha rifiutato più volte i bianconeri, ribadendo sempre la sua volontà di non trasferirsi mai a Torino. Intervistato da Controcampo il belga ha parlato di Massimiliano Allegri: "È un ottimo gestore, però penso che con la rosa attuale potrebbe fare meglio, considerando che ogni anno stanno spendendo per giocatori come Kostic e Vlahovic. Scudetti alla Juve? Con quella squadra avrebbe vinto chiunque altro. Impossibile non vincere con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, essendo stata per anni quella più forte".