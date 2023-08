ESCLUSIVA JUVE / Mutti: “Vlahovic? Secondo me Allegri…”

La nostra redazione ha intervistato Bortolo Mutti: ecco cosa ha detto ai microfoni di Juvenews, parlando di mercato e non solo

In merito all’attualità in chiave Juventus, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Bortolo Mutti, allenatore e tecnico di Massimiliano Allegri calciatore ai tempi del Napoli (1997).

Consoci Allegri, avendolo allenato al Napoli. Secondo te con quale spirito approccerà alla stagione?

“Max è un vincente di mentalità. A lui interessa il risultato. Secondo me sta effettuando la preparazione, con l’obiettivo di vincere lo scudetto”.

Quali fattori potrebbero propendere dalla parte della Juve?

“Innanzitutto non ci sono le coppe che tolgono tante energie. In più noto un altro fattore decisivo…”.

Ovvero?

“Finalmente c’è ordine in società. Io reputo Allegri uno dei migliori allenatori in Europa. In questa stagione ha fatto un miracolo perché ha dovuto ricoprire mille ruoli oltre a quello di allenatore. Adesso, con Giuntoli, può finalmente dedicarsi alla squadra come vuole lui”.

Sempre a proposito in tema di conoscenza Allegri: secondo te, per i suoi schemi tattici, meglio Vlahovic o Lukaku?

“Per me Vlahovic non rientra nei piani di Allegri. Per il tipo di gioco che fa lui, è molto meglio uno che cerca le sponde, che attacca la profondità e che dialoga con i compagni come Lukaku. Farebbe follie per averlo”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Secondo me la favorita è la Juve, ora che c’è un assetto societario sano e stabile. Poi ci metto Napoli, Milan e Inter”.