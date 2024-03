Mutti sta con Allegri: “Porta avanti un lavoro importante…”

Bortolo Mutti, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione di Max Allegri.

Bortolo Mutti, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Allegri sta facendo un lavoro molto importante e non facile, viste anche le pressioni che la Juve ha sempre addosso per i titoli, perchè ha l’indotto che deve soddisfare sempre i suoi tifosi.