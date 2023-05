Muriel: “Juve? Tirano fuori risultati anche quando sono in difficoltà”

Il colombiano Luis Muriel ha parlato all'Eco di Bergamo del momento che sta vivendo la sua squadra e della corsa Champions. L'attaccante nerazzurro ha commentato così: " In questo momento ci sono tante squadre in pochi punti, a distanza minima: il turno del weekend sarà decisivo perché dirà tanto, proponendo vari scontri diretti . Preferiamo pensare una gara alla volta piuttosto che a un obiettivo".

E poi sullo scontro diretto contro la Juventus di domenica prossima: "Sfida con la Juve? Loro tirano fuori i risultati anche quando sono in difficoltà. Pur non vivendo un anno tranquillo e pur non giocano bene, la Juve riesce a vincere tante partite di fila, magari 1-0. Non è spettacolare ma ha grandi lavori tecnici: può fare sempre male ed è una rivale da tenere in massima consideazione. Ma proveremo a batterla".