Muratore: “Sto aspettando la chiamata giusta, devo ringraziare Cherubini”

Simone Muratore, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul club bianconero e sulla ricerca di una nuova squadra.

Simone Muratore, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Mi sto allenando tutti i giorni qui a Vinovo, sto seguendo il programma di chi in genere sta recuperando da un infortunio. La mia priorità è rimettermi in forma, poi vedremo quel che accadrà. Sto aspettando il momento giusto.

Allenarmi a Vinovo? E' nata dal legame stretto che c'è con il direttore Cherubini, ha preso molto a cuore la situazione e quando ha saputo quel che mi era successo si è subito messo in contatto per chiedermi di allenarmi a Vinovo. Lo ringrazierò per tutta la vita, è un'occasione che non capita tutti i giorni.

E' sicuramente una nuova realtà, ma a me sembra identica a come l'avevo lasciata. Tralasciando qualche cambio che c'è stato al vertice, nel momento in cui entri a Vinovo percepisci subito quel senso di famiglia. Ho ritrovato lo stesso ambiente che c'era anni fa".

