‘MundoDeportivo’: il retroscena dietro l’annullamento di Barça-Juve

Il virus -contrariamente a quanto si pensava all'inizio- è stato probabilmente contratto a Barcellona. Il primo ad accusare i primi sintomi è stato Gavi, poi è toccato a Jules Koundé, e infine a Balde. Dopo loro tre, a catena nella giornata di sabato la situazione è nettamente peggiorata. Un quadro generale decisamente desolante che ha portato alla decisione finale di non scendere in campo per indisposizione. Il poco preavviso è dovuto al fatto che quelli che si erano preparati per più sessioni, erano proprio quelli che non potevano giocare. In secondo luogo era meglio evitare che il contagio continuasse a macchia d'olio.