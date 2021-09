Mughini su Szczesny: “Quel tiro lo bloccava anche un ragazzino”

Il noto giornalista ha parlato

Tira aria di bufera in casa Juve dopo la sconfitta subita allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Non si era mai registrato infatti un precedente inizo di campionato così negativo, dove la Vecchia Signora è riuscita a totalizzare appena un punto sui 9 a disposizione.

Sull'errore del portiere polacco è voluto intervenire anche il noto giornalista Giampiero Mughini, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni degli studi Mediaset: "Non ho mai visto uno dei più grandi portieri al mondo che in tre giornate fa tutte queste por**te. L’ultima la respingeva anche un ragazzetto, è incredibile. L’ha adagiata nei piedi di Politano perché non sapeva cosa fare. Detto questo non avrei mollato 12 milioni per Donnarumma".