Marchisio: “Su Max Devo essere obiettivo. Bonucci? Gli auguro serenità”

Le parole dell'ex bianconero sull'esclusione dalle competizioni europee e l'andamento in campionato della Juve

Ecco l'intervento su Il giornale dell'ex juventino Claudio Marchisio . Sull'esclusione dalle coppe: " Grave perdita per entrambe, Juventus e Champions. . Si davano prestigio a vicenda . Penso alla delusione dei tanti tifosi bianconeri nel mondo. La Juve ha reagito, mostrando doti di resilienza eccezionali. Ma non è bastato. Stimo Max, ma mi sforzo di essere obiettivo. Nel bene e nel male le responsabilità vanno sempre suddivise tra allenatori, giocatori e club. I primi segnali sono positivi. C'è fame e soluzioni di gioco. Sarebbe un peccato la separazione tra la Juve e gli Agnelli. La tradizione della Juve è legata a doppio filo agli Agnelli. Una storia trionfale".

Infine su Leonardo Bonucci: "Doveva finire diversamente. Auguro a Leo di ritrovare in Germania la serenità che merita come calciatore e come uomo".