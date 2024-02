Mpasinkatu: “Soulè ha personalità. Lo riporterei alla Juventus”

Mpasinkatu ha parlato di Soulè, attaccante di proprietà della Juventus: per il dirigente, l'argentino meriterebbe il ritorno in bianconero

Intervistato per Tmw, Malu Mpasinkatu ha parlato dei temi del prossimo incontro di Serie A tra Juventus e Frosinone. In particolare, il dirigente si è soffermato sul trio di calciatori in prestito in Ciociara dai bianconeri. Ecco le sue parole: