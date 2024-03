Mpasinkatu: “La Juve avrebbe meritato di vincere a Napoli”

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro il Napoli, finita 2-1.

Lorenzo Focolari Redattore 5 marzo 2024 (modifica il 5 marzo 2024 | 16:47)

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: "Come si rimedia al fatto che la Juventus crea tanto e non concretizza come è successo a Napoli? La questione è che la palla non è entrata domenica. La Juventus avrebbe meritato di vincere: il pareggio le poteva stare stretto. A volte, però, sono capitate partite in cui non ha vinto, ma che magari non meritava di portare a casa.

Penso alla vittoria contro il Monza grazie al goal di Gatti o a quella contro il Frosinone grazie al goal di Rugani. Domenica la Juventus non meritava di perdere, ma il calcio è questo. A volte a un attaccante basta un tiro per fare goal, a volte non bastano tre o quattro tiri per fare goal. Nonge? È un ragazzo che ha sbagliato. Premesso che ognuno ha diritto a pensarla come vuole, quel modo di farlo uscire dal campo è una mazzata. In quel momento l'allenatore fa delle valutazioni rapide: è necessario recuperare la partita e, a quel punto, un tecnico inserisce un attaccante in più. A pagarne le conseguenze è stato colui che ha commesso fallo.

Se non avesse commesso, non ci sarebbe stato quel calcio di rigore e Nonge non sarebbe nemmeno uscito, perchè la partita era in parità. Dunque, il centrocampista ha commesso un errore di gioventù, ma sono certo che Allegri gli avrà spiegato la sostituzione e lui avrà capito: adesso saprà che, per giocare nel mondo dei grandi, bisogna avere il mood in una certa maniera e bisogna curare i dettagli".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.