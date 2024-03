Mpankasinatu: “L’anno prossimo sarà il primo vero mercato di Giuntoli”

Malu Mpankasinatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "La società sta lavorando alla prossima stagione. La società ha le idee abbastanza chiare e sanno quale sarà il progetto, che sarà a lungo termine e all'insegna dei giovani. Magari si può ripartire da un allenatore in rampa di lancio un po' come successe con Lippi, quando successe a Trapattoni, che qualcosa ha vinto nella sua seconda esperienza alla Juventus. Innanzitutto, lavora in un ambiente diverso rispetto a Napoli. Il primo anno serve ad acclimatarsi e a studiare l'ambiente in cui si trova. Questa sarà la prima annata in cui può incidere sul mercato, fermo restando che Giuntoli ha potuto già mettere le mani nella Juve, inserendo Alcaraz. Lasciamolo lavorare. Come agirà con Allegri? Se Giuntoli potesse avere la facoltà di scegliere l'allenatore, potrebbe proporre un suo candidato...".