Mozzini: “Inter-Juve? Affrontare ora i nerazzurri è dura per tutti. Sullo scudetto…”

TORINO – L’ex calciatore dell’Inter, Roberto Mozzini, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus che andrà in scena domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Mozzini ha parlato dell’assenza pesante di Romelu Lukaku e della lotta scudetto nel campionato di Serie A, menzionando anche la Juventus. Queste le sue parole: “Inter? E’ chiaro che bisogna continuare a vincere e non distrarsi, ma affrontare i nerazzurri ora è dura per tutti. Dunque anche per la Juve domani in Coppa Italia. L’Inter sta facendo un ottimo campionato, mi sta piacendo anche se rispetto a quando giocavo io adesso a mio parere le squadre fanno troppi passaggi per arrivare in area di rigore“.

Poi ancora: “Lukaku assente? Il belga è forte non c’è dubbio. Ma in ogni caso vedo un gruppo di giocatori con buona tecnica, uniti, vogliosi. E poi Conte sta facendo davvero il possibile per arrivare sempre più in alto e giocare un buon calcio. Se devo essere sincero vorrei vedere più italiani non solo nell’Inter ma in tutte squadre, bisognerebbe pescare di più nei settori giovanili. Se sarà una lotta a tre per lo scudetto?

A mio parere Milan, Inter e Juve lotteranno fino alla fine. Magari arriveremo alle ultime giornate e la battaglia sarà ancora equilibratissima. La Juve è a cinque punti e non sono pochi: può far fatica a prendere i nerazzurri. E’ vero che ha una partita da recuperare ma non è mica detto che prenda i tre punti. Il Milan ha vinto col Bologna ma non mi ha entusiasmato. Può davvero essere l’anno buono per i nerazzurri, è anche una mia speranza. Servirà pure un pizzico di fortuna“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<