Juventus-Verona, la moviola: manca un fischio su Di Maria

Primo tempo senza particolari episodi dubbi tra Juve e Verona. Marchetti è chiamato ad intervenire al 41': Milik rimane a terra sugli sviluppi di un corner ma l'arbitro lascia giocare . Primo giallo della partita che arriva al 44' per un fallo in ritardo di Depaoli su Gatti. Nessun dubbio sul gol di Kean non ci sono episodi da rivedere al Var e la rete è regolare.

Gara che si sposta più su un piano fisico: al 58' ammonito Gaich per un fallo duro in scivolata su Bremer. Al 59' Kean punito col provvedimento disciplinare da Marchetti per un pestone ai danni di Faraoni. Kean, diffidato, salterà il prossimo match di campionato contro i biancocelesti all'Olimpico. Al 70' l'arbitro non ravvisa un fallo piuttosto evidente subito da Di Maria che poi resta a terra e deve farsi medicare.