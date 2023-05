La moviola di Juventus-Lecce: Fourneau non sbaglia

MINUTO 3 - Gol annullato al Lecce per fuorigioco. Risultato che resta sullo 0-0. Lungo check al VAR, ma alla fine viene confermata la posizione di offside di Ceesay.

MINUTO 20 - Di Maria serve in profondità Miretti: tira addosso a Falcone ma in posizione di fuorigioco

MINUTO 25 - Gol di Miretti giudicato irregolare dopo il check del VAR: sarebbe stata la sua prima rete in Serie A. Si resta sull'1-0 a Torino.

MINUTO 35 - Intervento di testa di Danilo a cui segue un tocco di mano col braccio alto giudicato irregolare: penalty in favore dei giallorossi. Ceesay trasforma in rete: 1-1.

MINUTO 47 - Giallo per Umtiti (che non era diffidato) per un fallo sulla ripartenza di Miretti: giusta la decisione di Fourneau.