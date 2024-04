Moviola Juve-Milan, Calvarese promuove Mariani: “Florenzi, non era mano”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Mariani in Juve-Milan

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Mariani in Juve-Milan: "Solo un episodio fra le due aree di rigore: il tocco con il braccio di Florenzi nell’area di rigore rossonera. Non si tratta di un fallo di mano, però: l’arto è attaccato al busto, e l’impatto avviene direttamente dopo la deviazione improvvisa di Thiaw. Fa bene Mariani a lasciar proseguire. Il dato più eclatante riguarda il numero di falli: appena quattordici, di cui dieci commessi dalla Juventus e quattro dal Milan. Siamo ben al di sotto della media stagionale della Serie A. Da cosa dipende questo numero? Certamente dalla bravura di Mariani nel gestire la gara (concede anche qualche vantaggio, soprattutto nel primo tempo), ma anche da un tasso tecnico e agonistico al di sotto delle aspettative iniziali. La statistica sui falli è coerente con quella delle sanzioni disciplinari: appena un cartellino giallo (giusto) nel primo tempo, a Yunus Musah per un intervento falloso poco fuori dall’area di rigore ai danni di Vlahovic".