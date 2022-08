Mourinho spera: “Mi piacerebbe che Zaniolo restasse qui”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha analizzato il futuro di Nicolò Zaniolo, centrocampista dei giallorossi, nel mirino della Juventus.

redazionejuvenews

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Zaniolo, obiettivo della Juventus: "Zaniolo sta bene, fisicamente sembra molto più agile e fresco. Per un giocatore come lui non è facile resistere 90 minuti con quell'intensità. Il primo merito è suo, solo dopo arriviamo noi nel senso di allenarlo bene. Se rimane qua? La domanda è per lui o per il direttore. Se mi chiedete se mi piacerebbe che restasse allora dico sì. Oggi è un giocatore molto più importante per noi".

Sul campionato: "La competizione che abbiamo vinto noi è una competizione europea e non è molto diversa da quella che giocheremo quest'anno. Nel girone ci saranno squadre più equilibrate, poi alla fase a eliminazione diretta troveremo anche delle super potenze economiche come Arsenal o United. Se abbiamo avuto la capacità e la forza mentale di vincere la Conference, dobbiamo mettere tutto anche in Europa League. In Italia è complicato vincere e oggi abbiamo più potenziale dello scorso anno, ma il problema è che anche le altre sono migliorato. Per il bene del calcio italiano tutte sono migliorate. E per noi che vogliamo arrivare quarti non è una buona notizia".

Sul match di domani: "Per quello dicevo che per noi è una vittoria incredibile. La base di tutto è la passione dei tifosi, però noi sentiamo l'orgoglio di avere qualche responsabilità nello sviluppare questo entusiasta. Fa bene a noi, ma anche al calcio italiano. All'estero, la gente guarda le nostre partite dell'Olimpico. Carica noi, ma anche gli avversari. Per me la Cremonese non è una neo promossa: è organizzata, sa come giocare e far giocare l'avversario, hanno giocatore di qualità. I due davanti hanno un elevato potenziale. Facile scrivere o dire che sarà una partita da tre punti in tasca, io invece dico che sarà difficile. L'anno scorso abbiamo perso troppi punti in casa contro squadra con cui dovevi vincere. Nemaja sta molto bene, anche Wijnaldum bene. Da ora in poi avremo una partita ogni 3 giorni. Queste settimane complete per allenarsi sono finite, ma sono importanti per gente come Gini che è arrivato dopo. Nemanja è pronto. Zalewski è stato malato, ma ora sta bene. Anche El Shaarawy ha avuto un problemino, ma ora sta bene. Stiamo tutti bene, tranne Darboe. Vogliamo vincere".