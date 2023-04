Mourinho sale al terzo posto e punge la Juve: “Sicuri non abbia 59 punti?”

Alla Roma basta un gol di Dybala per superare l'ostacolo Torino, una vittoria di corto muso in pieno stile allegriano. La squadra di Josè Mourinho sale così al terzo posto in classifica, alle spalle di Napoli e Lazio. Al termine della partita l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn ha detto: "Le partite si vincono quando segni un gol in più dell'avversario. E' questo l'obiettivo non solo nel calcio ma nello sport, Bisogna vincere cercando di sfruttare le tue qualità e cercare di nascondere i problemi. Terzi in classifica? Siamo sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia...".