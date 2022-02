Mourinho blinda Zaniolo: “Almeno fino al 2024 è un nostro giocatore”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Genoa, rispondendo alle domande sulla situazione del giocatore

Il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho ha parlato oggi in conferenza stampa, per commentare le parole del dirigente e le voci del mercato: "Le parole del direttore sono assolutamente normali. È difficile per un direttore sportivo onesto, diretto, che non nasconde, che non vende fumo, è molto difficile dire che il giocatore A, B o C starà qui al 100%. Anche i giocatori potrebbero non essere contenti di sentirselo dire. Serve maturità. Noi stiamo dimostrando maturità, il progetto e il modo di comunicare mio e del direttore: maturità. E anche dalla vostra parte, serve un po’ di maturità. La risposte del direttore, isolata dal contesto, ha bisogno di maturità. Non va trasformata in una cosa che è stata sufficiente per fare prime pagine per una settimana. Io sono contento di questo mercato. Se preferisco il mercato fatto da altre squadre, ovviamente sì.Ho fatto altri mercato nel Real o nel Chelsea, ma nel nostro sono contento perchè siamo più forti del 31 dicembre. Abbiamo perso giocatori che non hanno giocato tanto, e abbiamo preso giocatori che hanno già fatto più minuti di loro. Il nostro obiettivo è sempre di migliorare. Se il mio obiettivo è di migliorare sempre fino al mio ultimo mercato con la Roma, per migliorare i tuoi giocatori più importanti devono rimanere. Zaniolo almeno fino al 2024 è un nostro giocatore”.