Mourinho: “Abraham convocato, Vina sta bene. Juve da scudetto”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa

redazionejuvenews

L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro la Juventus. Le sue parole: "Abraham? Vediamo. L'allenamento di oggi è poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo domani. Sta migliorando. Vina in dubbio? Sta bene. Juve da scudetto? E' una domanda per Max, ma dico di sì. E' una squadra fortissima e che gioca sempre per vincere le partite e il campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, ma hanno più di venti calciatori bravi ed esperienza. Anche l'allenatore ha tanta esperienza. La Juve è una candidata forte.

Allegri? Non è una sfida tra me e lui. E' Juventus-Roma e in passato era Manchester-Juve. Mi farà piacere salutarlo prima della partita e dopo. C'è rispetto e stima, siamo stati tante volte insieme nelle riunioni Uefa. Non posso dire che sia una grande amicizia, ma mi piace come persona. Abbiamo un buon rapporto. Sono felice che è tornato a lavorare perché un allenatore con lui ha fatto troppa vacanza.

Orsato? Prima della partita sono sempre contento dell'arbitro. Non mi interessa il passato e i risultati avuti con lui. Mi fido di tutti gli arbitri, Orsato ha esperienza e sono felice. Dopo la partita qualche volta loro sbagliano e qualche volta non sono felice e la critica esce, ma è normale. Ma il punto di partenza è che io sono sempre contento dell'arbitro e domani non sarà diverso. Che accoglienza mi aspetto? Magari la stessa di sempre o diversa: non lo so. Quando l'ultima volta alla fine della partita ho avuto una reazione un po' criticata l'ho visto un po' strano. La gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma".