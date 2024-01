Motta: “La sfida scudetto tra Juventus e Inter è entusiasmante”

Intervistato per Sportitalia, Marco Motta ha parlato del campionato di Serie A e della sfida scudetto che la starebbe imperversando. In particolare, sul duello tra Juventus e Inter ha detto: "Q uest'anno vedo una battaglia entusiasmante tra Juve e Inter . Un campionato aperto che offre grande spettacolo".

Inoltre, sul contributo del tecnico Massimiliano Allegri alla Juventus ha aggiunto: "La Juve sta sicuramente facendo bene e sì, sta vincendo molte partite. Nell'ultimo periodo sta ottenendo anche ottimi risultati: il 3-0 contro il Lecce è un segno della buona forma e dell'ottimo stato della squadra. L'Inter sta facendo molto bene anche grazie alla vittoria in Supercoppa. Hanno una partita da recuperare, ma non è facile. Sicuramente andare avanti come ha fatto la Juventus può avere un impatto psicologico".