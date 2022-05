Processo Plusvalenze, le motivazioni della Corte Federale

Sono state pubblicate dalla Figc le motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sul processo sulle plusvalenze.

Oggi sul sito della Figc sono state pubblicate le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze, che vedeva coinvolte diverse società, fra le quali c'era la Juventus, così come diversi dirigenti, come il presidente Agnellie il vicepresidente Nedved. A detta della Corte d'Appello "è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l'inesistenza de 'il' metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l'iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un'anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti".