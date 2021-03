Moise Kean vuole restare a Parigi: il ritorno in bianconero è impossibile

L'ex attaccante della Juventus vede il suo futuro a Parigi

Moise Kean sta trovando il suo spazio nel Paris Saint Germain. Secondo le ultime voci di mercato, l'ex attaccante della Juventus spera di continuare ad indossare la maglia del PSG anche nella prossima stagione. Tuttavia bisogna convincere l'Everton, visto che il giocatore è di proprietà della squadra inglese ed è in Francia solo in prestito. Non ci sono, invece, buone notizie per chi sperava di vederlo indossare di nuovo la maglia bianconera, soprattutto dopo la stagione deludente della squadra traghettata da Andrea Pirlo.

Moise Kean vede Parigi come un'opportunità di crescita professionale. Dopo che la Juventus lo ha ceduto all'Everton, l'attaccante è andato in prestito al Paris Saint Germain ed è nella capitale francese che il giocatore sta confermando le sue doti tecniche ed il suo fiuto del gol. L'attaccante della nazionale italiana, infatti, non ha intenzione di unirsi tornare in Inghilterra nella prossima stagione e vuole rimanere con la squadra allenata da Mauricio Pochettino, che sta raggiungendo importanti risultati in Europa. Infatti il PSG ha eliminato agli ottavi di finale il Barcellona di Lionel Messi, una delle squadre favorite per la vittoria in Champions League. Kean ora spera che il dirigente del PSG Leonardo raggiunga un accordo con l'Everton allenato da Carlo Ancelotti per tenerlo a Parigi ancora per un anno.