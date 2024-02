Moscardelli: “Udinese fatale alla Juventus. Chance scudetto al 10%”

Intervistato a TvPlay, Davide Moscardelli ha parlato delle chance scudetto per la Juventus. Per l'ex calciatore, la sconfitta con l'Udinese avrebbe quasi azzerato le possibilità bianconere. Ecco le sue parole: “La sconfitta della Juve ha assolutamente chiuso la lotta scudetto e quando perdi in casa contro l’Udinese riescono fuori tutte le discussioni sul brutto gioco della squadra. E’ preoccupante perché la prestazione che forse è stato peggiore di quella contro l’Inter e con l’Empoli".