A 86 anni è morto Silvio Berlusconi

Come riportato dal Corriere della Sera, all'età di 86 anni è morto Silvio Berlusconi . Lo storico presidente del Milan , ora presidente del Monza , stava lottando da tempo con una grave forma di leucemia e dallo scorso venerdì era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano .

In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. La redazione di Juvenews.eu si unisce al cordoglio per la scomparsa.