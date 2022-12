Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Mario Sconcerti

Altro lutto nel mondo del calcio italiano, dopo la morte di Sinisa Mihajlovic: oggi si è spento il grande giornalista, all'età di 74 anni

redazionejuvenews

Giorni tristi per il calcio italiano. Ieri è stata la giornata del lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, dopo una lunga battaglia con la leucemia. Oggi invece è arrivata un'altra notizia che ha scosso il mondo del giornalismo sportivo: Mario Sconcerti si è spento all'età di 74 anni. Sconcerti era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine. Come reso noto dal Corriere della Sera, fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo al giornale di cui era una delle firme più prestigiose.

Senza dubbio è stato uno dei giornalisti sportivi più importanti del panorama italiano, prima sulla carta stampata e poi anche come volto televisivo. Sconcerti aveva lavorato come cronista per il Corriere dello Sport fino al 1979. Poi la chiamata di Scalfari, dove ebbe il merito e l'onore di gestire le pagine sportive di Repubblica. In quella redazione, sotto la sua gestione, arrivarono grandi firme del giornalismo come Gianni Brera e Gianni Mura.

Dal 1987 poi fu vice direttore de La Gazzetta dello Sport, sotto la direzione di Candido Cannavò. Negli anni poi era stato direttore del Corriere dello Sporte del Secolo XIX, prima di collaborare con il Corriere della Sera. A partire dagli anni 2000 poi è diventato anche un volto televisivo, lavorando per tanti anni prima per Sky Sport e poi in Rai. Negli ultimi anni c'era stata anche la collaborazione trasmissione di Italia 1 "Pressing".