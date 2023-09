Morina: “Maresca? Il metro di giudizio ha penalizzato la Juve”

Ezio Morina , ex arbitro, ha detto la sua a Tuttojuve.com su Maresca , direttore di gara del match tra la Juve e la Lazio . Ecco le sue parole: "L'ammonizione a Miretti all'8' del primo tempo è un po' pesante. Troppo severo il giallo dato al bianconero che condiziona la sua partita. Al 10' arriva il gol di Vlahovic e la Lazio protesta per la posizione del pallone recuperato sulla laterale da McKennie. Proteste immotivate: il check del Var evidenzia chiaramente che il pallone sia ancora dentro.

Esatto, la palla deve uscire completamente. A volte si vede il pallone che scorre oltre la linea ma per essere interamente fuori lo stesso deve lasciare un po' di luce tra se e la linea laterale, rispetto anche alla superficie che non tocca il terreno di gioco, in questo caso. E questo non è successo quindi la rete di Vlahovic è assolutamente valida.