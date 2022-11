Morgan: “Senza intervista la vicenda di CR7 non sarebbe stata rapida”

Poi ha proseguito: "Credo sia felice, adesso è libero di continuare la sua carriera in un club che speriamo mostri più rispetto nei suoi confronti. Ho contatti quotidiani con Cristiano per assicurarmi che stia bene, tenendo conto di tutto ciò che è successo. È tutto quello che voleva, voleva dire e sapeva cosa voleva dire. È il più grande calciatore di sempre. È un'icona che sta vivendo questa situazione delicata nel bel mezzo del palcoscenico più importante di tutti, la Coppa del Mondo. È abituato a situazioni come questa, ma ne aveva abbastanza del modo in cui veniva trattato".