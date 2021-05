Morfeo: “La Juve vuole aprire un nuovo ciclo. Pirlo ha fatto qualcosa di buono”

Le parole dell'ex fantasista

redazionejuvenews

Domenico Morfeo, ex fantasista tra le altre di Atalanta e Parma, è stato intervistato dai microfoni de l'Eco di Bergamo:

"Il calcio di oggi non mi piace più. È troppo noioso e lineare, pieno di tatticismo. Sembra che i protagonisti siano gli allenatori e non i giocatori che vanno in campo. Non si vedono più calciatori che saltano l'uomo, fanno colpi di tacco o tunnel. L'unico è Muriel".

Morfeo ha poi proseguito il suo discorso sulla squadra di Gasperini: "È una squadra bella da vedere. Oramai non stupisce più. Si riconferma di anno in annoe ha fatto una grande cavalcata anche in Champions League. Peccato non possa più vincere lo scudetto. Quest'anno l'Inter era davvero forte e completa, ma l'Atalanta può togliersi grandi soddisfazioni da qui alla fine della stagione".

Un gruppo, l'Atalanta, che a gennaio ha perso il suo capitano Gomez, che ha deciso di proseguire la propria carriera tra le file degli spagnoli del Siviglia: "Chi ha il mio estro? Avrei detto il Papu Gomez, ma ora non c'è più. Gasperini ha fatto capire che gli interessa il collettivo più che il singolo. E ha avuto ragione. L'Atalanta è questo: 15/20 calciatori che corrono, si aiutano e giocano a memoria. La forza è nel gruppo".

Si passa poi ad un pronostico sulla sfida tra le sue ex squadre: "Sarà una partita a senso unico per l'Atalanta. Il Parma ha preso tanti giocatori inesperti e giovani,buoni per il futuro ma non pronti per fare la Serie A subito. A maggior ragione, a gennaio sarebbe servito acquistare calciatori affermati".

Infine, due parole sulla Juve: "La Juventus non è l'ultima arrivata. È una squadra forte e competitiva, che ha rincorso fino alla fine lo scudetto. Se è seconda in classifica e in finale di Coppa Italia, vuol dire che qualcosa di buono Pirlo l'ha comunque fatto. La Juventus vuole aprire un nuovo ciclo".