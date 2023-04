Moratti: “Momento difficile per la Juve ma Allegri sta facendo molto bene”

Le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve

redazionejuvenews

Intervenuto sul programma Radio Anch'Io Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del momento di crisi dei nerazzurri: "Certamente Inzaghi rappresenta un problema perché è lui l'allenatore che si è preso la responsabilità di portare avanti la squadra. I risultati non gli stanno dando ragione. Ciò che mi è dispiaciuto è che c'è una notevole mancanza di grinta. Lukaku? Non è ancora in forma. Non ha perso le sue qualità, ma fisicamente non regge".

L'Inter dovrebbe esonerare Inzaghi: "Io ho cambiato troppi allenatori, sono un esempio negativo in tal senso. Abbiamo delle partite difficili e la squadra deve rimanere concentrata e non subire shock ma ha bisogno anche di una sveglia. I dirigenti e il presidente arriveranno a prendere una decisione. Conte? Come traghettatore non lo so, ma come allenatore ha dimostrato di essere stato talmente bravo con noi che dire il contrario non è possibile. Garantisce più vittorie, questo è sicuro".

Chiosa finale sulla Juve, avversario dei nerazzurri in Coppa Italia: "Allegri si sta comportando molto bene. È una bellissima cosa quello che sta facendo in un momento così difficile. Si sta portando a casa un sacco di punti. Non so quello che succederà ma la sua parte l'ha fatto molto bene".