Morata sbaglia il rigore.. e finisce nel mirino di Burger King: “Quando ti serve lui..”

Siparietto social per l'attaccante spagnolo

Un'altra notte da dimenticare quella di ieri per Alvaro Morata . Dopo i fischi piovuti nelle ultime partite dell'Europeo della sua nazionale, e le critiche spente da Luis Enrique che gli ha accordato il 100% di fiducia, il calciatore spagnolo aveva ieri la palla del riscatto sui piedi. Nello 0-5 della nazionale spagnola contro la Slovacchia infatti, sullo 0-0 il numero 9 della Juventus aveva la possibilità di rispondere alle critiche e zittire i suoi detrattori: andato sul dischetto per battere il rigore concesso alle Furie Rosse però, l'attaccante lo ha fallito dando un appiglio in più ai suoi critici.

Intanto Marcello Lippi ha parlato della Nazionale Italiana: "Mi piace tutto di questa Italia. In che modo l'ha costruita Roberto Mancini sin dall'inizio, quando ha mandato chiari messaggi al club chiedendo di far giocare i giovani. Gli azzurri propongono un calcio rapido, concreto e redditizio indipendentemente da chi siano gli interpreti. Ci sono tanti ottimi giocatori e il valore del gruppo è finora decisivo, più della qualità delle stelle che sono in altre nazionali. I grandi giocatori che reputiamo tutti come determinanti non lo sono stati o lo sono stati solo in parte. Ora bisogna mantenere questa condizione psicofisica, sapendo che non ci sono partite facili. Ogni squadra vincente non somiglia a un'altra. Quindi ci scherzo su: nel confronto tra gli azzurri del 2006 e quelli del 2021 vinciamo noi ai rigori come facemmo contro la Francia a Berlino..."