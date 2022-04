Morata: la Juve cerca lo sconto per il riscatto

Il calciatore spagnolo della Juventus dovrebbe tornare a Madrid alla fine della stagione ma i bianconeri stanno cercando il modo di riscattarlo

redazionejuvenews

La Juventus è pronta ad affrontare le ultime sei giornate di campionato, con il sogno scudetto ancora vivo visti i risultati delle dirette concorrenti nell'ultima giornata: i bianconeri si trovano infatti a sei punti dal Milan capolista, e il rush finale del campionato dirà se la squadra di Allegri riuscirà in una rimonta considerata impossibile dai più nella prima parte della stagione. Mentre sul campo mancano ancora alcune partite per la fine del campionato, fuori dal rettangolo di gioco la dirigenza sta già pensando al prossimo anno, e ad allestire la squadra migliore possibile per Allegri.

Uno dei nomi ancora in dubbio per la prossima stagione è quello di Alvaro Morata: il calciatore spagnolo infatti, alla fine della stagione dovrebbe tornare a Madrid, a meno che la Juventus non decida di riscattarlo: proprio su questo la dirigenza bianconera sta lavorando, dietro precisa richiesta di Allegri. Lo spagnolo è un elemento importante per il tecnico, che vorrebbe rimanesse a Torino: per questo la Juventus sta contrattando con l'Atletico il prezzo del riscatto, non essendo disposta a pagare i 35 milioni di euro pattuiti due stagioni fa per il giocatore. Dopo aver pagato 20 milioni per il prestito biennale infatti, la società bianconera punta ad uno sconto da parte dei Colchoneros, essendo disposta ad arrivare ad un massimo di 15 milioni per il riscatto.

Morata dal canto suo si trova bene a Torino e vorrebbe rimanere sotto la Mole, come testimoniano le sue parole: "Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche i tifosi... avevo bisogno anche di questo e sono molto contento. Alla fine penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi situazione della vita ha bisogno di sentirsi voluto e sentirsi importante. Ed è come mi sento adesso".