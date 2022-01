Morata resta alla Juventus: lo spagnolo finirà la stagione a Torino

Se il destino dell'attaccante spagnolo sembrava lontano dalla maglia bianconera, il numero 9 resterà a Torino fino al termine della stagione quando rientrerà all'Atletico

redazionejuvenews

La Juventus si avvia alla chiusura del mercato dopo degli ultimi giorni che la hanno vista assoluta protagonista: i bianconeri hanno acquistato dell'attaccante serbo della Fiorentina DusanVlahovic, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo a 7 milioni di euro più bonus, con la Juventus che pagherà alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus in 5 anni per l'acquisto più caro della storia del calciomercato di gennaio in Italia. Oltre al serbo, la Vecchia Signora si è assicurata anche le prestazioni di Denis Zakaria, centrocampista ex BorussiaMonchengladbach, arrivato a Torino per 7 milioni di euro. Oltre a loro, la dirigenza ha completato anche l'acquisto del difensore Federico Gatti, che rimarrà al Frosinone in prestito fino a fine stagione.

In uscita la Juventus è riuscita invece a piazzare due giocatori non indispensabili per il progetto di Massimiliano Allegri: Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur sono stati infatti ceduti al Tottenham di Paratici e Conte, dove finiranno la stagione. Oltre a loro, la Juventus è riuscita in questo ultimo giorno, a piazzare anche Aaron Ramsey, che si è accordato con i Glasgow Rangers.

Chi invece è stato sul mercato per quasi tutta la sessione ma che è destinato a rimanere con la casacca bianconera è l'attaccante spagnolo Alvaro Morata: dopo le molte e insistenti voci dalla Spagna, che nei giorni scorsi lo avevano accostato al Barcellona e all'Atletico Madrid, la Juventus ha deciso di tenere il giocatore a Torino e finire l'anno con lui. Al termine della stagione scadrà il prestito e Morata tornerà all'Atletico Madrid, ma intanto Allegri avrà la possibilità di farlo giocare insieme a Vlahovic e Dybala, per un attacco che dovrà guidare la Juventus nella seconda parte della stagione, che vedrà i bianconeri impegnati in Champions League e a guadagnarsi un posto tra le prime quattro della classifica.