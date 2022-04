Morata: Juve e Atletico lavorano per il riscatto

Il calciatore spagnolo alla fine della stagione dovrebbe torneare in Spagna in caso di mancato riscatto da parte della Juventus, che sta studiando la formula con l'Atletico

Uno dei nomi ancora in dubbio per la prossima stagione è quello di Alvaro Morata: il calciatore spagnolo infatti, alla fine della stagione dovrebbe tornare a Madrid, a meno che la Juventus non decida di riscattarlo. Proprio su questo la dirigenza bianconera sta lavorando, dietro precisa richiesta di Allegri. Lo spagnolo è un elemento importante per il tecnico, che vorrebbe rimanesse a Torino: per questo la Juventus sta contrattando con l'Atletico il prezzo del riscatto, non essendo disposta a pagare i 35 milioni di euro pattuiti due stagioni fa per il giocatore. Dopo aver pagato 20 milioni per il prestito biennale infatti, la società bianconera punta ad uno sconto da parte dei Colchoneros, essendo disposta ad arrivare ad un massimo di 15 milioni per il riscatto.