Morata, ora la Juventus pensa al riscatto

L'arrivo di Dusan Vlahovic a Torino ha migliorato anche il rendimento dell'attaccante spagnolo, che ora si muove nella posizione a lui più congeniale

redazionejuvenews

La Juventus ha fortemente rinnovato la squadra durante il mese di gennaio, con le cessioni di Ramsey, Kulusevski e Bentancur, a cui hanno fatto da contraltare gli acquisti di Denis Zakaria e di Dusan Vlahovic, arrivati a Torino e già dentro i meccanismi della squadra di Massimiliano Allegri. Soprattutto l'arrivo del serbo in attacco, ha consentito agli altri due giocatori offensivi, Morata e Dybala, di agire nelle loro posizioni preferite, guadagnando anche in rendimento. Soprattutto il calciatore spagnolo ha beneficiato dell'arrivo del numero 7, visto che ora è libero di giocare di fronte alla porta e non con le spalle al portiere. Un passaggio che ha liberatoMorata da compiti che non sentiva propri, e che ha migliorato sensibilmente le sue prestazioni.

Proprio per questo, la Juventus starebbe lavorando sul riscatto dell'attaccante, per il quale vuole però modificare le condizioni già in essere con l'Atletico Madrid. Dopo aver pagato 10 milioni per il prestito per due anni, i bianconeri dovrebbero riscattare il numero 9 a fine stagione per una cifra intorno ai 35 milioni di euro: troppi per la dirigenza, che sta lavorando per abbassare le pretese dei Colchoneros di almeno 20 milioni, puntando a spendere 15 milioni per il suo riscatto.

Morata stesso si è detto, qualche tempo fa, entusiasta dell'arrivo di Vlahovic e della sua nuova posizione: "Sono contento perchè alla fine io ho passato l'ultimo mese senza sapere cosa succedeva, finchè il mister e la società mi hanno detto che avevano tanta fiducia in me e questo è importante. Si vede che uno sta anche più tranquillo, è più sereno e più carico soprattutto. Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche i tifosi... avevo bisogno anche di questo e sono molto contento. Alla fine penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi situazione della vita ha bisogno di sentirsi voluto e sentirsi importante. Ed è come mi sento adesso".