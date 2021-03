Morata: “Ho passato tre settimane difficili. Finché ci saranno punti noi lotteremo”

L'attaccante della Juventus ha parlato

TORINO - L'attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo il match di ieri vinto dai bianconeri contro la Lazio per 3-1 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "Ho passato tre settimane difficili, mi sembrava di aver perso la forza e dopo le partite mi saliva la febbre. Non dovevo mollare e non l'ho fatto e ora sto bene e martedì spero di stare ancora meglio. C'era rabbia nell'esultanza perché tutti aspettano al nostra caduta e oggi era importante mandare questo messaggio a tutti: noi ci siamo. Bisogna pedalare, andare avanti e finché ci saranno punti noi lotteremo. Fino alla fine. Assist? Quando giochi con il miglior attaccante della storia del calcio, bisogna pensare prima ad assisterlo e poi a fare gol. Senza di lui uno pensa di più a tirare, ma quando c'è lui, che è un robot e segna sempre, bisogna dargli la palla sempre. Il Mister mi chiede di giocare di più tra le linee, non me lo chiedevano gli altri, e mi piace fare assist. Oggi oltre alla vittoria e ai tre punti bisogna considerare soprattutto la reazione dopo l'errore: abbiamo reagito da grande squadra, che vuole vincere. Adesso testa a martedì, ci giochiamo tutto".