Morata, gli auguri ad Alice fanno commuovere: “Appena ti ho visto sono diventato pazzo di te”

Post social dell'attaccante della Juventus

redazionejuvenews

La Juventus è attesa da due partite cruciali per il proseguo della sua stagione. Dopo aver ripreso a correre in campionato, con la vittoria contro lo Spezia per 3-0 firmata da Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, i bianconeri dovranno continuare a portare a casa risultati per non perdere altro terreno dalla testa della classifica. Domani all'Allianz Stadium arriverà la Lazio, in una partita che i bianconeri affronteranno in emergenza, ma da vincere a tutti i costi per cercare di ridurre il distacco dall'Inter prima, con dieci punti di vantaggio ma un partita in più.

Dopo la sfida contro gli uomini di Simone Inzaghi, per Andrea Pirlo e i suoi uomini arriverà una sfida ancora più importante: le mura dell'Allianz Stadium ospiteranno infatti martedì la partita di ritorno valevole per gli ottavi di finale di Champions League. All'andata la Juventus è stata sconfitta per 2-1, e la partita di ritorno dovrà per forza essere vinta dai bianconeri, se vorranno continuare la loro avventura europea e il loro sogno.

Due partite cruciali quindi, che arrivano in un momento complicato per i bianconeri, funestati dagli infortuni e dalle assenze. Dybala e Arthur sono ancora alle prese con i loro rispettivi problemi, e solo la Joya potrebbe riuscire a recuperare per andare almeno in panchina contro i portoghesi. Per Arthur tempi più lunghi, come quelli che si profilano per Giorgio Chiellini, che non recupererà per domani, al contrario di Bonucci e Cuadrado, che dovrebbero essere della partita. In avanti anche gli uomini sono contati, con Cristiano Ronaldo chiamato ancora a fare gli straordinari viste le condizioni precarie di Kulusevski e Morata. Proprio lo spagnolo ha voluto oggi, in occasione del compleanno della moglie Alice Campello, scrivere un messaggio per augurarle buon compleanno, in una posto apparso sulla sua pagina Instagram e che ha generato le reazioni dei tifosi dei due.

"Appena ti ho visto sono diventato pazzo di te, appena ti ho conosciuto ti ho detto che saresti diventata mia moglie, la madre dei miei figli, ma sopratutto una donna meravigliosa con cui condividere gioie e dolori. Sono orgoglioso di te e mi sento l’uomo più fortunato ad averti. Tanti auguri amore della mia vita."

"Ti amooooo GRAZIE per tutto quello che fai per me e per essere così presente. Ti amo papi "