Morata, l’ex Juve capitano della Spagna: “Chiellini e Bonucci degli esempi”

In vista del match tra Spagna e Norvegia, l'ex Juve Alvaro Morata ha parlato del suo ruolo come capitano della nazionale

Dopo il deludente Mondiale in Qatar, la Spagna si prepara a cominciare un nuovo percorso, questa volta sotto la guida di De La Fuente. Il primo avversario delle Furie Rosse sarà la Norvegia, che dovrà però fare a meno di Haaland. "Ho già scelto chi giocherà ma voglio mantenere alta la tensione fino all'ultimo minuto. Sono calmo e spero non ci siano contrattempi, se dovessi cambiare idea ho comunque tutte le garanzie del caso", ha detto il nuovo ct in conferenza stampa.