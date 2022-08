Juve, Morata sempre più decisivo con l’Atletico Madrid

Ieri la Juventusha vinto e convinto nell'esordio in campionato all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, battuto per 3-0 con la rete di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic. Un successo largo per cominciare la stagione, che però non distrae dal mercato, che continua a essere nel vivo. I bianconeri infatti stanno cercando un centrocampista, con Leandro Paredes che sembra sempre più vicino, e un attaccante. Per quest'ultimo ruolo in pole c'è Memphis Depay, per cui si attende che il giocatore trovi l'accordo per liberarsi dal Barcellona. Ma, a proposito di Spagna, per diverso tempo la Juve ha pensato di riprendere Alvaro Morata.