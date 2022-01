Morata, futuro in Spagna: Barcellona o il ritorno all’Atletico Madrid

La stampa spagnola continua a parlare del futuro dell'attaccante della Juventus che dovrebbe tornare in Spagna in questi ultimi giorni di calciomercato

La Juventus ha chiuso l'acquisto dell'attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic, che questa mattina si è recato al JMedical per le visite di rito. Il giocatore uscirà dalla struttura bianconera nel primo pomeriggio, per poi recarsi nella vicina sede del club per firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Quattro anni e mezzo di contratto a 7 milioni di euro più bonus, con la Juventus che pagherà alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus in 5 anni per l'acquisto più caro della storia del calciomercato di gennaio in Italia. Un messaggio chiaro della Juventus, che ha anticipato la concorrenza dei vari club europei sul giocatore portandolo a Torino, anche grazie alla volontà del ragazzo, che ha sempre dato la sua preferenza alla Juventus.

L'accordo tra i bianconeri e l'entourage del giocatore c'era da questo inverno, con la Juventus che ha deciso di anticipare i tempi che in estate avrebbero portato comunque il serbo verso Torino. Con l'arrivo dell'attaccante, la Juventus sta studiando ora il futuro dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata: con l'arrivo di Vlahovic lo spagnolo avrebbe le porte chiuse in avanti, e sono riprese le trattative sull'asse Torino-Spagna, per portare Morata nel suo paese.

Stando a quanto riporta la stampaspagnola infatti, il giocatore sarebbe il primo obiettivo del Barcellona, che però deve ridurre i costi e vendere uno dei suoi giocatori per poter tesserare il numero 9 della Juventus. Difficoltà che hanno rallentato la trattativa e che hanno permesso al'AtleticoMadrid un inserimento che avrebbe del clamoroso. Stando a quanto riporta El Chiriguito TV infatti, i Colchoneros sarebbero in rotta con Luis Suarez, e starebbero pianificando di riportare Morata alla base per sostituire il pistolero che è in uscita e sembra sempre più lontano dalla Madrid biancorossa. I prossimi giorni daranno una risposta sul futuro del numero 9 della Juventus, che sembra però sempre più lontano da Torino.