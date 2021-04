Morata: “Alice? All’inizio non mi calcolava. La moglie: “Alvaro ha vissuto un momento difficile…”

Morata e la moglie hanno parlato

TORINO - Alvaro Morata e Alice Campello (moglie dell'attaccante della Juventus) hanno parlato ai microfoni di Verissimo in una doppia intervista che andrà in onda integralmente domani pomeriggio. Aspettando le dichiarazioni complete, sono stati pubblicati alcuni estratti in anticipo. Queste le parole della punta spagnola: "Alice? È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie. La proposta? Avevo in mente altre opzioni, ma alla fine ho scelto quella perché volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita. Alice è una donna speciale e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta". Poi la maglie: "I problemi avuti da Morata nel 2018? Quel momento l'ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti.